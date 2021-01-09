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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

وزيرة التجارة تعلن الإفراج عن شحنات الموالح المصدرة للسوق الصينية

السبت 09/يناير/2021 - 04:01 م
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن نجاح جهود المكتب التجارى المصرى ببكين فى التوصل إلى اتفاق مع الجمارك الصينية يقضى باستمرار تصدير الموالح المصرية إلى السوق الصينية بنفس قائمة المحطات، والمزارع المصرح لها بالتصدير من الموسم الماضى 2019- 2020، وذلك لحين اعتماد القائمة الجديدة للموسم الحالى 2020- 2021.
 
وفى هذا الإطار، أوضح الدكتور أحمد مغاوري دياب، رئيس التمثيل التجارى، أن المكتب التجارى المصرى بالعاصمة الصينية بكين تلقى عددا من الاستفسارات والشكاوى من المصدرين المصريين بشأن وجود شحنات من الموالح المصرية لم يتم الإفراج عنها من الموانئ الصينية؛ بداعى طلب الجانب الصينى قائمة بالمحطات والمزارع المعتمدة للموسم التصديرى الجديد 2020-2021، وإضافة متطلبات جديدة خاصة بالتفتيش على المحاصيل المصدرة، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع الحجر الزراعى المصرى وكذلك مع الجمارك الصينية، حيث ساهمت الجهود الدبلوماسية فى التوصل إلى اتفاق بالعمل بنفس قائمة الموسم الماضى، مع إضافة قائمة بمحطات التعبئة التى تمت إضافتها حديثًا لهذا الموسم.
 
وأشار إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على إجراء تفتيش على المنتجات المصدرة لعدد من المزارع، وذلك عن طريق تقنية «الفيديو كونفرانس»، لتسهيل إجراءات التصدير مع الإفراج الفورى لكافة شحنات الموالح المصرية الموجودة داخل الموانئ الصينية، مشيدًا فى هذا الإطار بالجهود الكبيرة للمكتب التجارى المصرى ببكين، برئاسة المستشار تجارى ماهيتاب فؤاد، فى سرعة حل هذه المشكلة، والتى كانت ستؤثر سلبًا على نفاذ الموالح المصرية إلى السوق الصينية.

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