الانبا نيقولا يكشف تاريخ تأسيس الكنيسة الأرثوذكسية في أمريكا

قال الأنبا نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس، إن الكنيسة الأرثوذكسية في أمريكا مؤسسيها هما القديس هيرمان من ألاسكا والقديس الكسيس من يلكس بار والقديس انوكينت من ألاسكا؛ ويرأس كنيسة أمريكا حاليًا المتروبوليت تيخون.وتابع الأنبا نيقولا في تصريحات له: تصل أصولها إلى عام 1794م عندما وصلت المسيحية إلى آلاسكا على يد الرهبان الروس وأحدهم القديس يوحنا كرنشتات، كانت آلاسكا وقتها ملكًا للروس، وبعدما بيعت إلى الولايات المتحدة عام 1867م نقلت الأسقفية الأرثوذكسية من سيتكا في آلاسكا إلى سان فرانسيسكو عام 1872.وأضاف: وفي ستينات القرن التاسع عشر أنشئت في سان فرانسيسكو أبرشيات من الصرب والروس واليونانيين، كما تم إنشاء أبرشيات في كل أراضي الولايات المتحدة؛ وفي الثورة البلشفية عام 1917م انقطع الاتصال بين الكنيسة الروسية والكنيسة في أميركا، فسمح البطريرك تيخون الثاني للكنائس بتنظيم نفسها بشكل مستقل وفي عام 1905م نقلت إلى نيويورك؛ ثم في عام 1970م استقلت فعليًا الكنيسة الأرثوذكسية في أمريكا عن بطريركية روسيا.وتابع: ومقرها الأسقفي الرئيسي في "Syosset" في مدينة نيويورك وتدار الكنيسة من قبل مجمع من الأساقفة يعاونهم علمانيين. وتضم أكثر من 400 أبرشية تستعمل الإنجليزية كلغة صلاة.وواصل: يتبع للكنيسة الأرثوذكسية في أمريكا إلى جانب أمريكا الشمالية، المكسيك وأمريكا الجنوبية وأستراليا.وتابع: عدد الأبرشيات 623 وهناك 91 كلية و27 دير للرهبان وأكبر هذه الأديرة دير "New Skete" ودير "القديس تيخون". ويتبع للكنيسة معهد "سانت فلاديمير" اللاهوتي في مدينة نيويورك، ومدرسة "سانت تيخون" العليا في جنوب كنعان، ومعد لاهوتي لتخريج رجال دين محليين في كودياك في ألاسكا.وأضاف: وبين عام 1990 وعام 2000 زاد عدد الرعية بنحو 12%، ويبلغ عدد الروس الأرثوذكس نحو 6 مليون. وتدار الكنيسة من قبل مجمع من الأساقفة يعاونهم علمانيين. وتضم أكثر من 400 أبرشية تستعمل الإنجليزية كلغة صلاة. والكنيسة عضو في مجلس الكنائس العالمي، وفي المجلس الوطني لكنائس الولايات المتحدة.واختتم: والكنيسة الأرثوذكسية في أمريكا لا تضم جميع المجموعات الأرثوذكسية في البلاد، فيوجد أسقفيات تتبع بطريرك القسطنطينية وأخرى تتبع الكنيسة الأوكرانية، كما يوجد أسقفية تتبع بطريركية الأنطاكية الأرثوذكس.