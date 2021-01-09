خروج وتعافي 7 حالات كورونا بقفط التعليمي

أعلن مستشفى قفط التعليمي، المخصص لحالات عزل وفرز مصابي فيروس كورونا، اليوم السبت، خروج 7 حالات جديدة من مستشفى قفط التعليمى، عقب تعافيهم من الفيروس.وقال المستشفى، في بيان له عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، إنه تم خروج 7 حالات جديدة من مرضى فيروس كرونا المستجد، بحضور الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، وذلك بعد تعافيهم، ومن ضمن الحالات مريض من أصحاب الهمم.وأكد المستشفى، في بيانه، أنه يقوم بمتابعة جميع مصابي فيروس كورونا، حيث هناك تضافر لجهود جميع الأطقم الطبية داخل المستشفى في أزمة فيروس كورونا المستجد.