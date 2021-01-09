إصلاح عامود إنارة آيل للسقوط بالطريق الزراعي بالمنيا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بإصلاح عامود إنارة آيل للسقوط بالطريق الزراعي مصر أسوان، والذي كان يهدد حياة وأرواح المواطنين وينذر بوقوع كارثة، ويتسبب في وقوع الحوادث والضحايا.قال رمضان جمال رئيس حي غرب مدينة المنيا، إن حي غرب قام اليوم وبالتعاون والتنسيق مع قسم الإنارة بمركز ومدينة المنيا وبتواجد سيارة الكهرباء بإعادة زرع عمود آيل للسقوط بطريق مصر أسوان الزراعي بجوار كوبري محمد بدوي من الجهة الغربية، وذلك للحد من المخاطر والحوادث وحفاظا على سلامة وأمن المواطنين.وأكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه يتم المتابعة المستمرة للطرق في نطاق المركز والمدينة، ويتم عمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة والكشافات، وذلك لإنارة الطريق للحد من وقع الحوادث وحتى يتسنى للمواطن العيش بأمان منعا للمخاطر.