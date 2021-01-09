إحباط بيع ما يقرب من 400 طن أغذية فاسدة

نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين، خلال أسبوع في ضبط (8538 قضية تموينية متنوعة).ضمت تلك القضايا:ضبط (117) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (1452 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (196020جنيه)، ضبط (14) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (475896 لتر) لبيعها فى السوق السوداء.كما تم ضبط (8407) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (1147،093) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط (327) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت (398،371) طن، وكذا ضبط (121) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (104،318) طن.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. وإستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.