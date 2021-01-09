بكين تؤكد عثور الهند على جندي صيني مفقود على الحدود وتدعو لإعادته فورا

أعلنت الصين اليوم السبت عثور الهند على جندي صيني مفقود في المناطق الحدودية، داعية إلى إعادة الجندي بشكل فوري.وذكرت قوات الحدود الصينية في بيان نشرته صحيفة جيش التحرير الشعبي الصيني اليومية أنه "بسبب الظلام والجغرافيا المعقدة، فُقد جندي صيني على الحدود الصينية الهندية في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة وأبلغت الصين الهند بمجرد وقوع الحادث، وطلبت المساعدة من الجانب الهندي وبعد ساعتين من البحث، تم العثور على الجندي".وأضاف البيان أنه يتعين على الهند إعادة الجندي على الفور؛ للمساعدة في تخفيف حدة التوتر الحدودي بين البلدين، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.