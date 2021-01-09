توزيع 1000 كمامة على الباعة الجائلين مجانًا بالفشن فى بنى سويف

قام عدد من شباب الفشن بجنوب بني سويف، اليوم السبت، بمبادرة بعنوان (نشر الوعي أمان) للقيام بحملة توعية عن فيروس كورونا، وتم توزيع 1000 كمامة مجانًا على الباعة الجائلين في شوارع مدينة الفشن وداخل الأسواق ونشر وعي أهمية ارتداء الكمامة وكيفية التخلص منها بشكل آمن.وقال رضا رشاد منسق المبادرة، إن هذه المبادرة قام بها عدد من أبناء الفشن الشباب والفتيات الذين لا ينتمون لأي حزب أو كيان تطوعًا للمصلحة العامة، وأن المبادرة تقوم على تنظيم حملات توعية للناس البسطاء وتوزيع كمامات ومساعدة مرضى فيروس كورونا والعزل المنزلى بما يحتاجونه من أدوية.ويشارك في المبادرة مجموعة من الشباب أبناء مركز الفشن منهم موني نجيب ومحمد عادل أبوفخرة وحمزة أبو الشيخ وتيمو أبو حمزة وأحمد حسن ومحمد يوسف تعلب ومروة محمد.