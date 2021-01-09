«المصرية اللبنانية» تطرح «طوق الحمامة» في طبعةٍ منقَّحة مدقَّقة

أعلنت الدار المصرية اللبنانية عن طرح كتاب "طوق الحمامة"، وهو رسالة مستفيضة في صفات الحب ومعانيه وأسبابه، كتبه ابن حزم الأندلسي بتكليفٍ من أحد أصدقائه، داعمًا متنه بالأخبار وقصص المحبين من واقع ما شاهده وحدَّثه به الثقات من أهل زمانه، كما احتوى على قدر ليس بالقليل من شعر ابن حزم نفسه.وجاء الكتاب مُقسمًا على ثلاثين بابًا، عشرة في أصول الحب، واثنا عشر بابًا في أغراضه المحمودة والمذمومة، وفي الآفات الداخلة على الحب ستة أبواب، وخُتِم ببابين أحدهما في قبح المعصية والآخر في فضل التعفف.ورغم أن فرادته ككتاب لا مثيل له في الحب تكفيه، يُمثِّل طوق الحمامة في الوقت ذاته وثيقةً تاريخية بالغة الأهمية على أحوال الأندلس وما مرت به من أحداث سياسية واضطرابات وفتن في عصر مؤلفه، كما يُعد وثيقة أدبية نستدل منها على شخصية ابن حزم وثقاقته وشيوخه الذين تلقى عنهم العلم.وبحسب "المصرية اللبنانية"؛ ربما لا يتخيل كثيرون أنه بحلول العام القادم، يكون كتاب الحب الأشهر "طوق الحمامة في الإلف والأُلَّف"، قد أكمل ألف سنة منذ خرج للوجود. رغم ذلك لا يزال الأثر الذي كتبه ابن حزم الأندلسي سنة 1022 نبعًا لا ينضب في فنون العاطفة والكتاب العربي وربما العالمي الأعظم على الإطلاق في أدب الحب.الكتاب الشهير له مخطوطة وحيدة بمكتبة ليدن بهولندا، هي التي اعتمد عليها المستشرق الروسي "بيتروف" في تحقيقه للكتاب، الذي ظهرت طبعته الأولى عام 1914، أي بعد نحو تسعمائة سنة من كتابته، ليتوالى صدور طبعاته العربية التي وصلت إلى 14 طبعة بين عامي 1930 و2012.في الطبعة الجديدة التي طرحتها "المصرية اللبنانية"، محاولة لإعادة تقديم هذا الكتاب الخالد بما يليق به من عناية، حيث شُفِع بتصدير علمي دقيق يفيد القارئ العام والباحث المتخصص معًا، اضطلعت به الأكاديمية الدكتورة آمال إبراهيم، فضلًا عن شروح وافية للمفردات والتعبيرات التي ربما باتت مهجورة أو مغتربة عن معجم القارئ العصري، وهوامش دقيقة بالإيضاحات الضرورية، لتمكين جميع الشرائح من قراءة سلسة لا تقف فيها صعوبات اللغة في بعض المواضع حائلًا أمام الاستمتاع بالمتن الثري للكتاب الكبير، ما يجعل من هذه الطبعة الجديدة من طوق الحمامة إسهامًا فكريًا يتجاوز فكرة إعادة النشر لإعادة الاكتشاف.