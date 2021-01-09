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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

بحضور محمد الباز.. الأوقاف تطلق فعاليات استراتيجية بناء الوعى 2021

السبت 09/يناير/2021 - 03:18 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
أميرة العناني
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تطلق وزراة الأوقاف أولى فعاليات استراتيجية بناء الوعي 2021 تحت عنوان: قراءة في تاريخ التطرف ومخاطره، وذلك يوم الإثنين 18-1-2021، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي.

وتتناول الندوة تاريخ التطرف والجماعات المتطرفة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان بتاريخها الأسود المعروف، ويتزامن ذلك مع إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الجديدة من كتاب: "هؤلاء هم الإخوان" للدكتور طه حسين وآخرين بتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وتؤكد الندوة على مخاطر جميع أنواع التطرف، سواء أكان تطرفًا يمينيًّا أم تطرفا يساريًّا فالتطرف هو التطرف.

ويحاضر في الندوة كل من: محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، خالد ميري رئيس تحرير صحيفة الأخبار، والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور للصحافة والنشر، وخالد صلاح، رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع، وذلك بحضور نخبة مختارة من الأئمة والواعظات وبكل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

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