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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن العام ينفذ 358 ألف حكم قضائي خلال أسبوع

السبت 09/يناير/2021 - 05:12 م
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، خلال أسبوع عن تنفيذ 358383 حكمًا قضائيًا، ضمت 1359 حكم جناية، 133764 حكم حبس، 172973 حكم غرامة، 50287 مخالفة.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.

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