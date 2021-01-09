زراعة بنى سويف تنظم يومًا إرشاديًا وخدمات بيطرية بقرية هرم ميدوم

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، اليوم السبت، وبالاشتراك مع مشروع برايم والجهات الشريكة ومنها مديرية الطب البيطري، يومًا إرشاديًا كاملًا بقرية هرم ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، وذلك بإشراف المهندس عمر حسن علي وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، وبإشراف المهندس عصام الدين محمد مدير عام الإرشاد الزراعي.شملت الفعالية قافلة طبية بيطرية أشرفت عليها مديرية الطب البيطري، تضمنت تقديم خدمات مجانية وكشفًا وعلاجات مجانية لأكثر من 100 حيوان لدى صغار المزارعين والمربين وتقديم نصائح إرشادية لمربي الماشية.كما قامت مديرية الزراعة بتنفيذ مدرسة حقلية رجال عن محصول الثوم لإنتاج محصول مطابق للمواصفات التصديرية حقل تعاقد تسويق بحضور (12) مزارعًا، تضمنت متابعة محصول الثوم وإصدار أهم التوصيات الفنية للحصول على محصول مطابق للمواصفات التصديرية.كما تم تنفيذ مدرسة حقلية نسائية كيفية عمل دراسة جدوى للمشروعات الصغيرة، القيمة المضافة بحضور 18 سيدة من الرائدات الريفيات تم خلالها تدريب السيدات على إعداد دراسات الجدوي البسيطة والقيمة المضافة وإعداد درسة جدوى لمشروع الأرانب.