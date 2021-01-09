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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران» تسير 59 رحلة بمطار القاهرة غدًا

السبت 09/يناير/2021 - 03:17 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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تسير مصرللطيران بمطار القاهرة الدولي، غدا الأحد، 59 رحلة جوية بمعدل 44 رحلة إلى كل من بغداد، جدة، كازابلانكا، الرياض، أبو ظبي، الدمام، لندن، الشارقة، إسطنبول، دبي، باريس، المدينة المنورة، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، ميلانو، نيويورك، أديس أبابا، تونس، روما، فرانكفورت، نيروبي، چنيف، كوبنهاجن، أمستردام، ميونيخ، برلين و9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن، تنقل جميعها أكثر من 7413 راكبا.

وتلتزم شركة مصر للطيران بتطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كل رحلاتها الدولية والداخلية والتجارية "البضائع" وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الدولي "الإياتا" ومنظة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعالمين بالمطارات.

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