غلق 6 منشآت وتحصيل 29 ألف جنيه غرامات من المحال والمقاهي بحي غرب

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تكثيف الحملات اليومية على مستوى الأحياء، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بشأن إلزام المحال والمواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.واستمرارا لحملات تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ قاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد لمحافظة الإسكندرية، اليوم، برفقة المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب حملة مكبرة بنطاق حي غرب، للتأكيد على أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حفاظا علي صحتهم وسلامة المواطنين المترددين عليهم، كما أكد السكرتير المساعد على ضرورة التزام المحال والمقاهي بالاشتراطات الصحية والبيئية وارتداء الكمامات واتاحة المعقمات والمطهرات للمترددين على المقاهي وتوفير صناديق القمامة.وفي السياق ذاته؛ أشارت رئيس الحي أن حملة اليوم بنطاق حي غرب أسفرت عن إغلاق ٦ منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية وتحصيل ٢٩ ألف جنية غرامات للمخالفين سواء لعدم الالتزام بارتداء الكمامة أو غرامات مخالفة الاشتراطات البيئية والصحية وعدم الإلتزام بضوابط النظافة العامة، لافتة بأنه تم التحفظ على ٢٣ حالة إشغال طريق معيقة لحركة المرور والمارة، وتحرير ٩ محاضر لعدم إلتزام المنشآت بالأمن الصناعي وتأمين بيئة العمل.