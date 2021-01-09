«IRENA» تتبنى دور الشباب في تسريع التحول العالمي للطاقة

تبنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA"، مبادرة المشاركة الشبابية في تشكيل خطاب التنمية المستدامة عبر المشاركة المعلوماتية ورفع الوعي بضرورة دفع جهود التخفيف من آثار تغير المناخ داخل مجتمعاتهم.وقالت الوكالة، في تقرير لها، إنه يجب أن يتعرف الشباب على المجموعة المتزايدة من المعرفة ووجهات النظر حول تقنيات الطاقة المتجددة وأن يتم تشجيعهم على المشاركة في عمليات التبادل بين الأقران حول هذا الموضوع عبر منصات جديدة.وتحقيقا لهذه الغاية، عقدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أول منتدى شبابي لها في أبوظبي يناير 2020، حيث جمعت الشباب من أكثر من 35 دولة لمناقشة دورهم في تسريع التحول العالمي للطاقة، وسمح المنتدى للمشاركين بالمشاركة في محادثة عالمية حقيقية، وتبادل وجهات النظر مع بعضهم البعض وكذلك مع خبراء الطاقة المتجددة وممثلي الحكومات في جميع أنحاء العالم والقطاع الخاص والمجتمع الدولي.