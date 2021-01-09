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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

جهود «التعاون الدولي» لدعم قطاع النقل خلال جائحة كورونا

السبت 09/يناير/2021 - 03:03 م
كورونا
كورونا
أسماء إبراهيم
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أكدت وزارة التعاون الدولي حرصها على إعادة هيكلة قطاع النقل والمضي قدمًا نحو المدن المستدامة، لافتة إلى أننا اليوم في حاجة ماسة إلى إنشاء بنية تحتية مستدامة أكثر من أي وقت مضى، حيث يُظهر مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي أن البنية التحتية تحتل ترتيبًا متأخرًا في كثير من البلدان.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير الصادرة عن "مؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة" أنه بحلول عام 2040، قد تصل تكلفة الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية العالمية للنقل إلى 94 تريليون دولار أمريكي (وفقًا لأسعار سنة 2015).

وترصد "الدستور" جهود وزارة التعاون الدولي في دعم قطاع النقل والمواصلات خلال جائحة كورونا:

وتسعى وزارة التعاون الدولي بالتنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية ووزارة النقل لتوفير التمويل لعدد من المشروعات الحيوية في قطاع النقل، لتحسين كفاءة أنظمة النقل الحضري وتعزيز الدمج الاجتماعي، والإنتاجية ومستوى معيشة المواطن المصري.

وقد خُصِّص في عام 2020 تمويل لقطاع النقل من كل من: البنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك ‏الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فضلا عن التمويل المقدَّم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، بلغت قيمته حوالي ‏‏1،332 مليون دولار.‏

تحسين البنية التحتية

وقعت وزارة التعاون الدولي، في سياق إعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة، اتفاقًا مع الوكالة الفرنسية ‏للتنمية؛ وشارك في التمويل للمشروع الذي ‏تنفذه الهيئة القومية للأنفاق‎، كل من: الوكالة الفرنسية للتنمية‎، ‏والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار.

وفر بنك الاستثمار الأوروبي 1.3 مليون دولار لتنفيذ دراسة الجدوى لإعادة ‏تأهيل وتحديث الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، كما وفر 1.6 مليون دولار في مشروع تحديث خط السكك الحديدية: طنطا ‏والمنصورة ودمياط، بهدف إعداد الدراسات البيئية والاجتماعية، ومراجعة التكلفة الأولية للمشروع، ‏ومراجعة الوثائق المتعلقة بالمقترحات والمواصفات تمهيدًا لإطلاق مشروع كامل يتضمن تحديث أنظمة الإشارات وهندسة ‏السكك الحديدية. ‏

وسيساعد هذا المشروع على الارتقاء بمستوى البنية التحتية لجعلها مستدامة وتوفير أنظمة نقل آمنة للجميع، ورفع مستوى ‏الأمان على الطرق. هذا بالإضافة إلى مراعاة احتياجات من هم في أوضاع غير حصينة والنساء والأطفال والأشخاص ‏ذوي الإعاقة وكبار السن.‏

كما وفق بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل بقيمة 1.27 مليار دولار لتمويل 3 مشروعات بقطاع النقل وهم مشروع إعادة هيكلة ترام الرمل في الإسكندرية بقيمة ‏‏138 مليون يورو، وخط السكك الحديدية أبو قير بالإسكندرية بقيمة 750 مليون يورو، ومشروع إعادة تأهيل الخط الثاني ‏بقيمة 240 مليون يورو.‏

خدمات النقل بالمجتمعات الريفية

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منحة إضافية بقيمة 6 ملايين دولار لتمويل ‏مبادرة تنمية شمال سيناء، والتي تهدف إلى دعم النقل وإنشاء مدن ومجتمعات مستدامة من خلال تسهيل التنقل بالمجتمعات ‏الريفية والارتقاء بمستوى البنية التحتية. ‏

وذلك سوف يتيح للمزارعين في سيناء إمكانية الوصول إلى الأسواق وبيع سلعهم، من أجل المنافسة في الأسواق الداخلية ‏وفي أسواق التصدير.

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