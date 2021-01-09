زلزال يهز مباني عاصمة تايوان ولا أنباء عن أضرار

اهتزت المباني في العاصمة التايوانية تايبيه، اليوم السبت، خلال زلزال قوته 5.7 درجة، وقع على عمق كبير قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، لكن لم ترد أنباء عن أضرار.وقالت هيئة رصد الزلازل إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة ييلان مباشرة، وإنه وقع على عمق 72.2 كيلومتر.وقالت إدارة مدينة تايبيه إن قطارات الأنفاق تعمل على النحو المعتاد.