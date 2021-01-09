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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زلزال يهز مباني عاصمة تايوان ولا أنباء عن أضرار

السبت 09/يناير/2021 - 03:42 م
زلزال
زلزال
وكالات
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اهتزت المباني في العاصمة التايوانية تايبيه، اليوم السبت، خلال زلزال قوته 5.7 درجة، وقع على عمق كبير قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، لكن لم ترد أنباء عن أضرار.

وقالت هيئة رصد الزلازل إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة ييلان مباشرة، وإنه وقع على عمق 72.2 كيلومتر.

وقالت إدارة مدينة تايبيه إن قطارات الأنفاق تعمل على النحو المعتاد.

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