عقب تعليق حساب ترامب.. 10 تعليمات تجنبك غلق «تويتر»

عقب تعليق موقع "تويتر" حساب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشكل دائم، وعزا ذلك إلى وجود خطر من استغلال الحساب في التحريض على المزيد من العنف، ترصد "الدستور" في السطور التالية قواعد عليك الالتزام بها لتجنب تعليق حسابك وفقًا للتعليمات التي نشرها الموقع في بداية عام 2020.– استخدام صور مسروقة أو صور فوتوغرافية احترافية يتطلب استخدامها تصريحًا كصورة لحسابك– استخدام بذات تعريفية “بابو” مسروقة في الملفات الشخصية– تعمد استخدام معلومات مضللة في الملف الشخصي "البايو"– إدارة عدة حسابات احتوى على حالات استخدام متداخلة أو محتوى به قدر كبير من التشابه– إدارة عدة حسابات تتفاعل مع بعضها بهدف التضخيم أو التلاعب– إنشاء عدة حسابات لنشر محتوى مكرر أو انشاء مشاركة مزيفة– بيع أو شراء المتابعين أو المشاركات– استخدام أو الترويج لخدمات أو تطبيقات خارجية تدعي أنها تضيف متابعين أو مشاركات إلى التغريدات– التنسيق لتبادل المتابعات أو مشاركات التغريدات– إرسال رسائل خاصة مكثفة أو غير مرغوب فيها بأعداد كبيرة أو تكرار نشر التغريدات