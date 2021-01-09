سر تغيب سمية الخشاب عن تصوير مسلسل «موسى»

تغيبت الفنانة سمية الخشاب عن تصوير أول مشاهدها في مسلسل "موسى" للفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.وعلمت "الدستور" أن سر غياب سمية عن التصوير هو وجودهما حاليا في دبي، للاتفاق على عدد من الحفلات الغنائية، حيث أرسلت اعتذارها للمخرج محمد سلامة الذي قرر تأجيل مشاهدها في العمل بشكل مؤقت لحين عودتها من دبي.ويشهد مسلسل موسى عودة سمية الخشاب للدراما التليفزيونية بعد فترة غياب طويلة استمرت 5 سنوات، وتتعاون فيه للمرة الأولى مع النجم محمد رمضان.مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.على جانب آخر، تستعد سمية الخشاب لإحياء حفل غنائي قريب سيكون مفاجأة لجمهورها.