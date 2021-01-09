رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قتيلان في عاصفة ثلجية بإسبانيا والجنود ينتشرون لمساعدة العالقين في سياراتهم

السبت 09/يناير/2021 - 03:02 م
قتيلان في عاصفة ثلجية
قتيلان في عاصفة ثلجية بإسبانيا
وكالات
طباعة
لقي شخصان حتفهما في إسبانيا وأنقذ جنود سائقين عالقين داخل سياراتهم وسط الثلوج التي تساقطت بكثافة أثناء العاصفة فيلومينا محدثة فوضى بحركة النقل في جميع أنحاء البلاد، فيما تشهد العاصمة مدريد أشد عاصفة ثلجية تمر بها منذ عقود.

وأُغلق مطار مدريد في حين استمتع البعض بالتزلج في شارع جران فيا الذي عادة ما يكون أحد أكثر الشوارع ازدحاما بالحركة المرورية في العاصمة.

وقالت السلطات إن امرأة توفيت بعد أن حوصرت داخل سيارتها وفاضت مياه نهر عن ضفتيه بالقرب من ملقا بجنوب إسبانيا، ولقي مشرد حتفه متجمدا من البرد في مدينة قلعة أيوب بشرق البلاد.

وكتب رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث على تويتر "دعونا نتجنب السفر ونتبع تعليمات أجهزة الطوارئ... دعونا نتوخى أقصى درجات الحذر في مواجهة العاصفة فيلومينا".

وقالت الشركة المشغلة لمطارات البلاد إن مطار مدريد باراخاس الذي أُغلق مساء أمس الجمعة سيظل مغلقا بقية اليوم السبت.

وأعلنت الهيئة إلغاء 50 رحلة على الأقل إلى مدريد وملقا وتينيريفي وسبتة في شمال أفريقيا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية إن هذا هو أكبر تساقط للثلوج على مدريد منذ عام 1971، في حين قال خوسيه ميجيل بينياس، وهو خبير أرصاد جوية من الإذاعة الوطنية الإسبانية، إن كميات تتراوح بين 25 و50 سنتيمترا من الثلوج سقطت على مدريد، مما يجعله أكبر تساقط للثلوج منذ عام 1963.

وعمل الجنود على الوصول إلى السائقين الذين علقوا لساعات في الطرقات بمدريد. وكتبت وحدة الطوارئ العسكرية، التي نشرت 147 جنديا، على تويتر تقول "سنستمر في إنقاذ ركاب السيارات العالقين".

ووضعت مدريد وأربع مناطق أخرى في حالة تأهب قصوى اليوم السبت، مع توقع سقوط كميات أخرى كثيفة من الثلوج، حسبما قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

موضوعات متعلقة

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة وتصفه بـ «الممثل السكران»

موعد الاستعلام عن قيمة فاتورة التلفون الأرضي على موقع المصرية للاتصالات WE

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

الصور

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

حريق كبير في كافيه بدمياط الجديدة

image description

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط

image description

«أسيوط»: زيادة في معدلات إنتاج مزرعة بني سند للثروة الحيوانية

الأكثر قراءة

الحكم بطل واقعة «القهوجى وكوب الشاى»: حزين بسبب السخرية

صحفي إسباني لـ«الكابتن»: ريال مدريد يفاوض ليفربول رسميًا لضم صلاح

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

حفلات مترافقة مع فحوص طبية تتيح للقطاع الموسيقي الخروج من الركود

دوقة كامبريدج تحتفل بعيد ميلادها في ظل الإغلاق

الاشتباه ببقايا بشرية في حقل بريطاني تبيّن أنها حبة بطاطا

مبيعات روايات هارى بوتر تحدث طفرة فى التسوق عبر الإنترنت فى بريطانيا

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
صفاء النجار
البطل بألف وجه
المزيد

الثقافة

دار «روافد» تطرح رواية «وهم يُنكِرون» لــ إسراء إمام

الشروق تصدر الطبعة الثالثة من «فساد الأمكنة» لصبري موسى

«نينوى» للنشر تصدر كتاب «نساء فى غرفة فرجينيا وولف»

بعد إطلاقها.. التفاصيل الكاملة لمبادرة «اطبع ديجيتال»