ضبط قضايا كهرباء قيمتها 65 مليون جنيه

تمكنت رجال الإدارة العامة لمباحث الكهرباء، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال أسبوع من ضبط 74687 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (65،092،819) جنيه.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.