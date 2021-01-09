«مياه المنيا»: انتهاء تطهير مآخذ المحطات خلال السدة الشتوية الإثنين

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا والعضو المنتدب، أن الشركة بدأت في أعمال تطهير كافة مآخذ محطات المياه خلال فترة السدة الشتوية التي تتم كل عام.وأضاف الشهاوي أن أعمال التطهير لمآخذ المحطات تتم حفاظا على جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمعايير القياسية والبكترولوجية، وحرصا من الشركة على تقديم كوب ماء شرب صالح وآمن ومطابق للمواصفات الصحية للمواطن، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه الأعمال مساء يوم الإثنين القادم الموافق 11 يناير الجاري.وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي حرص الشركة على الانتهاء من أعمال التطهير في أقل فترة زمنية ممكنة، مؤكدا أنه في حالة وجود شكوى من المواطنين فعليهم الاتصال بالخط الساخن للشركة، والذي يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال رقم المحمول أو الواتس.