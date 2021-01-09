السعودية تسجل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا و174 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 363.692 منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 174 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 355.382 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 4 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.286 حالة منذ بداية الجائحة.