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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تسجل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا و174 حالة شفاء

السبت 09/يناير/2021 - 03:22 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 363.692 منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 174 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 355.382 حالة.

كما سجلت المملكة العربية السعودية 4 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.286 حالة منذ بداية الجائحة.

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