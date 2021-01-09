«الهجرة» تطمئن أهالي 61 صيادًا محتجزين في تونس: تأكدنا من سلامتهم

أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج التواصل مع الجهات المختصة والتأكد من سلامة 61 صيادا مصريا محتجزين بميناء صفاقس التونسي منذ نحو 3 أسابيع، بعد استغاثة أهاليهم من منطقة برج مغيزل بمطوبس، بمحافظة كفرالشيخ.وكشفت وزارة الهجرة، في بيان، عن أن الصيادين قاموا بالصيد غير المشروع في المنطقة الاقتصادية التونسية، مطمئنة أهالي الصيادين بأن جميعهم بخير وسلامة، وأن السلطات المختصة بدولة تونس تتحقق من أوراقهم الثبوتية للتأكد من حملهم الجنسية المصرية، إيذانًا بالبدء في اتخاذ الإجراءات ذات الصلة.وأهابت وزارة الهجرة بالصيادين المصريين ضرورة التوقف الفوري عن الاقتراب والدخول في أي مياه اقتصادية تخص الدول الأخرى، لافتة إلى أن هناك حلولًا تعمل الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية على اتخاذها لمنع تلك الظاهرة، من خلال مقاربة شاملة مثلما نجحت في التصدي بنجاح والسيطرة على الهجرة غير الشرعية، والتي تعرض حياة المواطن المصري للخطر، ولذلك أطلقت وزارة الهجرة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وهو ما تشرع بالفعل الدولة في اتخاذه، انطلاقًا من احترام التزاماتها الدولية والقانونية وحرصها أيضًا على سلامة أبنائها من الصيادين المصريين.