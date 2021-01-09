حبس عاطل وابنه بتهمة النصب على المواطنين بالمرج

أمرت نيابة المرج بحبس عاطل ونجله أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على أموال مقابل تأجير وبيع وتأجير شققهم السكنية بمنطقة المرج، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار زوجة المتهم الثانى.كشفت تحقيقات نيابة المرج عن أن المتهم "بدر.ح" ونجله "حسن. ب"، حرر توكيلًا رسميًا عامًا لنجله المتهم الثانى وبموجب هذا التوكيل قام المتهم الثانى بتأجير وبيع شققهم السكنية أكثر من مرة والاستيلاء من المواطنين على مبالغ مالية دون وجه حق.كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم الثانى باستغلال زوجته للتمثيل على الضحايا بأنها مستأجرة الشقق وسينتهى عقدها خلال أيام، وبعد كتابة العقود والاستيلاء من الضحايا على جزء من المبالغ المالية يرفض تسليمهم الشقق.وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة المرج تفيد بتعرضهم للنصب والاحتيال والاستيلاء منهم على أموال بغرض تأجير وبيع الشقق السكنية لهم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.