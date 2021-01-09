«وضع طيران».. اسم مبدئي لمسلسل نيللي كريم الجديد

تستعد الفنانة نيللي كريم لتحديد موعد تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد، الذي اختارت له اسما مؤقتا بعنوان "وضع طيران".وتعقد نيللي جلسات عمل مكثفة مع المخرج أحمد خالد والمنتج جمال العدل، للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل قبل بدء تصويره، حيث تم ترشيح عدد من الأسماء للمشاركة في بطولة المسلسل، ومن المقرر الإعلان عن قائمة المشاركين في العمل خلال أيام عقب انتهاء تعاقداتهم.يذكر أن نيللي كريم شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل بـ100 وش، مع آسر ياسين وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبوذكري.