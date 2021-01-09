إعدام أغذية فاسدة وغلق 11 منشأة مخالفة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بأولاد صقر والحسينية، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن أولاد صقر والحسينية.أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١١ منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الإشتراطات الصحية، منها ٥ منشآت بمركز الحسينية، و٦ منشآت بمركز أولاد صقر، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة، كما تم ضبط وإعدام ٣٤٥ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، منها ١٩٥ كجم بكفر صقر، و١٥٠ كجم بالحسينية، وتم سحب ٣٦ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٣٨ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بأولاد صقر والحسينية.وأكد الدكتور هشام مسعود، استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.