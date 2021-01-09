النمسا تعتزم إجراء مسحات كورونا للتلاميذ أسبوعيًا

أعلن وزير التعليم النمساوي، هاينز فاسمان، عن أن بلاده تعتزم عرض اختبارات سهلة الاستخدام للكشف عن فيروس كورونا مرة في الأسبوع لكل التلاميذ، عندما يعاد فتح المدارس عقب مرحلة التعليم عن بُعد الحالية.وقال فاسمان، في مؤتمر صحفي في فيينا: "الاختبارات هي حقا الحل الوحيد للخروج من هذا الوقت العصيب حتى نحصل على تغطية مرتفعة من التطعيم".وسوف يتم تزويد المدارس بخمسة ملايين من اختبار المستضدات.ولا يتم إدخال أدوات أخذ المسحات بعمق داخل الأنف ولكن لسنتيمتر أو اثنين.ويمكن أن يستخدمها الأطفال بأنفسهم تحت إشراف البالغين.وسوف يُطلب من أولياء أمور التلاميذ بالمدارس الابتدائية مساعدة أطفالهم في الخضوع للاختبار في المنزل كل يوم اثنين.. وبالنسبة للطلاب الأكبر سنا، يجب إجراء الفحص في المدارس أو في المنزل.وسوف تكون الاختبارات طواعية ومجانا.ومن المقرر أن يستمر الإغلاق الحالي الذي تشهده النمسا حتى 24 يناير.وأعلنت السلطات عن نحو 2300 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة اليوم السبت.وكان هناك 161 إصابة لكل مئة ألف شخص على مدار السبعة أيام الأخيرة، حسب أحدث البيانات التي صدرت أمس الجمعة.