رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تعتزم إجراء مسحات كورونا للتلاميذ أسبوعيًا

السبت 09/يناير/2021 - 03:15 م
كورونا النمسا
كورونا النمسا
وكالات
طباعة
أعلن وزير التعليم النمساوي، هاينز فاسمان، عن أن بلاده تعتزم عرض اختبارات سهلة الاستخدام للكشف عن فيروس كورونا مرة في الأسبوع لكل التلاميذ، عندما يعاد فتح المدارس عقب مرحلة التعليم عن بُعد الحالية.

وقال فاسمان، في مؤتمر صحفي في فيينا: "الاختبارات هي حقا الحل الوحيد للخروج من هذا الوقت العصيب حتى نحصل على تغطية مرتفعة من التطعيم".

وسوف يتم تزويد المدارس بخمسة ملايين من اختبار المستضدات.

ولا يتم إدخال أدوات أخذ المسحات بعمق داخل الأنف ولكن لسنتيمتر أو اثنين.

ويمكن أن يستخدمها الأطفال بأنفسهم تحت إشراف البالغين.

وسوف يُطلب من أولياء أمور التلاميذ بالمدارس الابتدائية مساعدة أطفالهم في الخضوع للاختبار في المنزل كل يوم اثنين.. وبالنسبة للطلاب الأكبر سنا، يجب إجراء الفحص في المدارس أو في المنزل.

وسوف تكون الاختبارات طواعية ومجانا.

ومن المقرر أن يستمر الإغلاق الحالي الذي تشهده النمسا حتى 24 يناير.

وأعلنت السلطات عن نحو 2300 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة اليوم السبت.

وكان هناك 161 إصابة لكل مئة ألف شخص على مدار السبعة أيام الأخيرة، حسب أحدث البيانات التي صدرت أمس الجمعة.

موضوعات متعلقة

آخر تطورات الحالة الصحية لـ«أمير كرارة» بعد إصابته بفيروس كورونا

عبدالله جمعة يكذب فاروق جعفر (صورة)

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

جريمة «الابن العاق».. قتل شقيقه وقيد والدته بسبب «تروسيكل» بالإسكندرية

الصور

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

حريق كبير في كافيه بدمياط الجديدة

image description

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط

image description

«أسيوط»: زيادة في معدلات إنتاج مزرعة بني سند للثروة الحيوانية

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

الأكثر قراءة

الحكم بطل واقعة «القهوجى وكوب الشاى»: حزين بسبب السخرية

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

«الهجرة» تطمئن أهالي 61 صيادًا محتجزين في تونس: تأكدنا من سلامتهم

آخرهم هادي الجيار.. 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل الوسط الفني

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

دوقة كامبريدج تحتفل بعيد ميلادها في ظل الإغلاق

الاشتباه ببقايا بشرية في حقل بريطاني تبيّن أنها حبة بطاطا

مبيعات روايات هارى بوتر تحدث طفرة فى التسوق عبر الإنترنت فى بريطانيا

مواعيد القطارات اليوم السبت 9-1-2021

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
صفاء النجار
البطل بألف وجه
المزيد

الثقافة

دار «روافد» تطرح رواية «وهم يُنكِرون» لــ إسراء إمام

الشروق تصدر الطبعة الثالثة من «فساد الأمكنة» لصبري موسى

«نينوى» للنشر تصدر كتاب «نساء فى غرفة فرجينيا وولف»

بعد إطلاقها.. التفاصيل الكاملة لمبادرة «اطبع ديجيتال»