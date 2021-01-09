الأمن العام يداهم بؤر الإجرام في 3 محافظات

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، خلال أسبوع استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية"، السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 397 متهما، وبحوزتهم (24 قطعة سلاح نارى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 20 قطعة سلاح أبيض)، وضبط 32 قضية إتجار بالمواد المخدرة،وتنفيذ 4211 حكمًا قضائيًا، وضبط 489 قضية متنوعة أخرى.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.