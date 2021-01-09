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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

من أجل زيادة الكمية.. رابط تسجيل المواليد الجدد عبر بوابة مصر الرقمية

السبت 09/يناير/2021 - 04:00 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة التموين عن بدء قبول تسجيل دفعة جديدة من المواليد على بطاقة التموين من أجل زيادة الكمية ويبحث المواطنون عن رابط تسجيل المواليد الجدد عبر بوابة مصر الرقمية.

وتوفر الدستور لقرائها رابط تسجيل المواليد الجدد عبر بوابة مصر الرقمية، من أجل إضافة مواليد جدد حتى يتثنى لكل أسرة الحصول على الدعم اللازم لها ووصول الدعم لمستحقيه.

رابط تسجيل المواليد الجدد عبر بوابة مصر الرقمية

1- يستطيع المواطن الدخول عبر الرابط الآتي: digital.gov.eg لإضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين، واختيار ضم أفراد أسرتى.

2- اختيار المحافظة.

3- تسجيل رقم البطاقة التموينية.

4- كتابة الاسم بالكامل.

5- ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقما من الشمال لليمين.

6- تحديد الإدارة التموينية.

7- إضافة إلى كتابة اسم مكتب التموين التابع لها المواطن.

8- كتابة اسم مقدم السلعة التموينية والمكان الذي يتم صرف المقررات التموينية منه.

9- ثم اختيار أيقونة إضافة مواليد جدد.

10- كتابة بيانات الأفراد المراد إضافتهم إلى بطاقة التموين.

11- كتابة صلة القرابة بين المضافين الجدد وصاحب البطاقة.

12- تحميل كافة المستندات التي تثبت صحة البيانات المدونة.

13- الضغط على إرسال طلب.

تسجيل أرقام المحمول على موقع دعم مصر


كما توفر الدستور طريقة تسجيل أرقام المحمول على بطاقة التموين، من من خلال موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين.

حيث يلزم على أن يكون الرقم مسجلا باسم صاحب البطاقة؛ حتى يتمتع بكل الخدمات الإلكترونية.

ولا تشترط الوزارة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة على موقع دعم مصر للحصول على الدعم، إلا أن تسجيل الرقم يمنح صاحب البطاقة التموينية فرصة الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني.

خدمات موقع دعم مصر 2021

يستقيل موقع دعم مصر، الفئات الآتية فقط أرملة، مطلقة، معاش تكافل وكرامة وينتظر موافقة البرلمان القادم علي الإضافات من خلال الموازنة العامة للدولة، وطالب الوزير المواطنين بسرعة تحديث بطاقات التموين وتعديل البيانات، وإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين حتى يتم التواصل مع المواطن سريعًا.

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