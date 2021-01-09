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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

الحراك الذي شهدته أسوان مع بناء السد العالي

السبت 09/يناير/2021 - 05:56 م
يوسف فاخوري
يوسف فاخوري
نضال ممدوح
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فى شهادات الفنيين الذين شاركوا في بناء السد العالي٬ والذي تحل اليوم الذكرى الـ61 لوضع أساساته٬ والتي رصدها وجمعها الكاتب الروائي يوسف فاخوري في كتابه «التاريخ الإنسانى للسد العالي»٬ الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة٬ يقول «جمعة مختار» عن التحول الذى حدث فى أسوان: «أسوان كانت فاضية خالص، أنا كنت ساكن عند السيل الريفى القديم من سنة 1950، والناس بتوعنا جم بنوا فى السيل، كان فيه ساقية هناك السيل كله كان عبارة عن نخيل، الشيخ هارون كانوا جماعة نوبيين فوق الجبل والشارع بتاع كيما، ودول جم بعد تعلية الخزان وكلهم من عندنا من «الدابودية» كانوا فى الشيخ هارون ومطرح المستشفى العام، كانوا بيزرعوا وعاملين شواديف وسواقى وآبار، أنا أيامها أخدت الابتدائية من أسوان وبعدين فى الإعدادية رحت مدرسة قورته فى بلاد النوبة، جيت من هناك لاقيت بلدوزرات تروح ضاربة فى النخيل موقعاها، ده كان فى السيل أسأل يقولوا ده عشان السد العالي، إحنا كنا بنمر على الموقع اللى اتعمل فيه السد نلاقى عاملين خط جير أبيض من الشرق وخط من الغرب، وطبعا حصل تحول مع ظهور ناس مختلفة، قبل كده كنت الضهر تلاقى الدكاكين مفتوحة ومفيهاش حد والناس نايمة، لكن الظاهرة دى اختفت مع ظهور ناس تانية».

وعن اعتراض النوبيين على بناء السد العالى يواصل جمعة مختار شهادته: «النوبيون كان ليهم اعتراض على السد العالى لكن كان فيه شباب صغير منهم اتعين فى السد، دخلوا صغيرين فى الجراجات سواقين، واتعلموا الميكانيكا وموجودين لغاية دلوقت، إنما أقل كتير من الصعايدة، النوبيين مكنوش بيفكروا فى الشغل التقيل، النوبة أصلًا منطقة زراعية كانوا بيزرعوا وعندهم سواقى».

وعن العلاقات الإنسانية بين الناس داخل العمل يقول جمعة: «الناس كانوا مع بعض فى الشغل والبيوت، كانوا كلهم عزاب شباب جايين من مناطق مختلفة وقاعدين مع بعض فى شقق، كان فيه شقق 6 أنفار وشقق 3 أوض فيها تسعة أنفار مع بعض، لذلك كان فيه اندماج، وكنا نروح يوم الخميس نتفرج على التليفزيون فى القهوة، كان الإرسال داخليًا من أسوان، والأخبار نسمعها تانى يوم العلاقات كانت هايلة».

ومن المواقف التى يتذكرها جمعة عن الخبراء الروس يقول: «أنا اشتغلت مع واحد اسمه «فالوجا» دا كان فنى خبير عادى بس عنده كم من العلم والخبرة جامدة، خدت منه خبرة فعلًا وهو مكنش يسيبني، أى حتة يروحها كان يندهلى لدرجة إن زمايلنا كانوا يقولولى ابن عمك بيندهلك، وهو كان رئيس المجموعة، ولما مشى إدانى كاميرا ومكوى وكل الحاجات اللى كانت عنده، كنا عملنا له حفلة قبل ما يمشى، وفى الحفلة كان فيه فودكا وقالى لازم تشرب فى صحة الصداقة المصرية السوفيتية».

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