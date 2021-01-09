ظافر العابدين يوشك على الانتهاء من تصوير «العنكبوت»

قال الفنان ظافر العابدين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه أوشك على الانتهاء تماما من تصوير مشاهده في فيلم «العنكبوت» أمام أحمد السقا، حيث يتبقى له مشاهد قليلة جدا وينتهي من العمل بالكاملوأضاف ظافر أنه يقدم خلال الفيلم دورًا مختلفًا تمامًا عن الأدوار التى قدمها فى السابق، فهو دور شر خالص، ويجسد ظافر من خلال الفيلم شخصية «ضرغام»، شقيق أحمد السقا، الذى يعمل مع «مافيا» دولية.وتدور القصة فى إطار مطاردات رجال الأمن للعصابات، ويجسد «السقا» خلالها دور شخص مشهور فى مصر وتكتب عنه الصحف والمواقع باستمرار، ويظل الجميع يبحث طوال الفيلم عن «العنكبوت» الذى يخفى وجهه طوال أحداث العمل.ويدخل «السقا» عالم «المافيا» في إطار من الصراعات.فيلم "العنكبوت" من بطولة أحمد السقا ومني زكي ويسرا اللوزي وظافر العابدين وعدد آخر من النجوم، ومن إخراج أحمد نادر جلال.