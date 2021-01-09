235 ألفًا و354 طلب للتصالح على مخالفات البناء بالشرقية

أكد ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مواصلة توافد عدد كبير من المواطنين على المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة، لسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى والاستفادة من مد مهلة التصالح ودفع 30٪ قيمة جدية التصالح ممن يقوموا بالسداد خلال شهر يناير الجاري.ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية القروية بحسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخولهم تحت مظلة الدولة والقانون، لافتًا إلى أن المراكز التكنولوجية استقبلت 235 ألفا و354 طلبا حتى اليوم وتحصيل نسبة 30 % قيمة جدية التصالح طبقًا للقانون.وحرص أهالي الشرقية على التوافد بكثافة على المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح، وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية مارس المقبل.