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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة حالة تعد ورفع 25 طن مخلفات وزرع أعمدة إنارة بالطرق فى المنيا

السبت 09/يناير/2021 - 04:41 م
إزالة حالة تعدي
إزالة حالة تعدي
المنيا ـ على حسين
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واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا حملات النظافة وإزالة التعديات والإشغالات وصيانة وإنارة الطرق العامة، ونجحت في رفع 25 طن مخلفات وقمامة وإزالة حالة تعد على أرض زراعية وزرع أعمدة إنارة.

قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات ومتابعة تنفيذ أعمال خطة العام الجاري وتسهيل وحل أي عقبات تواجه التنفيذ على أرض الواقع من أعمال إنارة ورصف.

وأكد يوسف الديب رئيس قرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا، أنه تمت اليوم متابعة زرع أعمدة الإنارة على الطرق العامة بدائرة الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار، وكذلك متابعة أعمال التبطين للمجارى المائية والتنبيه برفع أي إشغال طرق أمام المارة ورفع مخلفات الأعمال أول بأول لعدم تعطيل الطرق.

وأضاف مصطفى الدبيكي رئيس قرية نزلة حسين، أنه تم عمل حملات بمناطق متعددة بنطاق الوحدة المحلية بالتزامن في قرى أبو فليو ونزلة حسين وعرب الشيخ محمد والدوادية وطريق الشرفا أسفرت الحملة عن رفع 25 طن مخلفات.

وفي مركز بني مزار أكد إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن إدارة الإشغالات والإزالات قامت اليوم السبت بإزالة حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية بدون ترخيص على بمساحه ٢ قيراط بمجلس قروي صندفا، وذلك في حضور رئيس مجلس قروي صندفا.

وأضاف رئيس المركز أن حي شمال المدينة نظم حملة نظافة تم خلالها رفع المخلفات من قمامة وأتربة حرصًا على توفير بيئة صحية جيدة وتطبيقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وقال محمد سيد رئيس مركز ومدينة سمالوط، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط نظمت حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع سعد زغلول بالمدينة برئاسة عماد حسن نائب رئيس المركز ومحمد عطية سكرتير المركز، حيث تم رفع جميع الإشغالات الموجودة بالشارع وعمل محاضر للمخالفين.

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