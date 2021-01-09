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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كهرباء القناة تبدأ أكبر حملة إحلال وتجديد استجابة للمواطنين

السبت 09/يناير/2021 - 02:37 م
كهرباء
كهرباء
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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بدأت شركة كهرباء القناة برئاسة المهندس محمد السيد، أكبر حملة إحلال وتجديد على مستوى شبكة كهرباء الخطارة، التى عانت طوال الأعوام الماضية، وذلك بعد تلقى مسئولى الشركة عدد كبير من شكاوى المواطنين، من الأخطار التى تواجههم فى فصل الشتاء بسبب الأعمدة المتهالكة، التى تؤدى فى بعض الأحيان للوفاة نتيجة الماس الكهرباء وقت هطول الأمطار.

وكلف رئيس الشركة الثنائى، أمل رحيل رىيس قطاع الرقابة وسناء إبراهيم مسئول مكتب المتابعة، بالاستجابة لمطالب المواطنين وتغيير جميع الأعمدة المتهالكة، حرصا على سلامة المواطنين البسطاء فى القرى التابعة لمركز فاقوس وإدارة كهرباء الخطارة.

وتم تركيب ما يزيد عن ٧٠ عامود كهرباء قدرة ٣٥٠ وثلاثة أعمدة للتيار العالى، وفقا للحصر المبدئى الذى قام به موظفوا الشركة، وجارى حصر باقى الأعمدة المتهالكة.

وتعهد رئيس الشركة بتغيير أى عامود متهالك، مهما كان عدد الأعمدة التى تستوجب التغيير، حرصا منه على تقديم خدمة جيدة للمواطنيين، وايمانا بأن ذلك أحد حقوقهم طالما أنهم منتظمون فى دفع قيمة استهلاك الكهرباء الخاصة بمنازلهم.

ومن المقرر أن يتم مراجعة جميع العوازل الخاصة بالشبكة خلال الفترة القادمة سواء فيما يخص الأعمدة الجديدة أو القديمة، حتى تكتمل خطة الإحلال والتجديد التى تم الاتفاق عليها مع المواطنين.

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