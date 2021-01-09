



موعد بدء شهر رمضان 2021 وعدد الأيام المتبقية

وفقا للحسابات الفلكية فإن غرة شهر رمضان المبارك 2021 ستكون في 13 أبريل أي أنه يفصلنا قرابة 100 يوما على أجواء الشهر المبارك التي يشتاق إليها الجميع من الاجتهاد في كافة العبادات من صوم وصلاة وقراءة قرآن وصلاة التراويح والاعتكاف في المساجد خاصة وأن المساجد في رمضان 2020 أغلقت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي نأمل الرحيل عنا قبل بدء الشهر المبارك ليقبل الجميع على الأجواء الرمضانية دون الخوف من الإصابة بالوباء العالمي.



دار الإفتاء المصرية واستطلاع هلال الشهر الكريم

يعد دار الإفتاء هو الجهة الوحيدة المسؤولة في مصر عن استطلاع هلال الشهر الكريم وإعلان مواقيت بدايته وانتهائه عقب الاستطلاع من 8 مراكز استطلاع مختلفة هى حلوان وأكتوبر وأسوان وقنا وسوهاج ومطروح و الواحات والفيوم و تزويد مفتي الديار المصرية بكافة البيانات اللازمة للإعلان الرسمي عن بداية ونهاية الشهر المبارك وموعد عيد الفطر أيضا.





طقوس شهر رمضان المبارك في مصر

يعد شهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة الميلادية وهو شهر مميز عند المسلمين لذلك يرغب الكثيرين في معرفة موعد بدء شهر رمضان 2021 وعدد الأيام المتبقية حيث يتمتع الشهر الكريم بطقوس خاصة بالشعب المصري حيث إعداد زينة بالشوارع وإعداد و ولائم في موائد الرحمن و اجتناب الكبائر والعمل كافة العبادات للتقرب من الله عز وجل فهو شهر به ليلة خير من ألف شهر وهى ليلة القدر الذي نزل فيها جبريل عليه السلام على سيدنا محمد في غار حراء ليبدأ تعليمه مناهج وشرع الله من خلال القرآن الكريم ليعلمها لكافة الخلق ومنه بدأ فرض العبادات واحدة تلو الأخرى ليخرج الناس من الظلمات الكفر والشرك إلى نور الإسلام والهداية.





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يدير الكثير من شعوب الدول العربية و الإسلامية حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة موعد بدء شهر رمضان 2021 وعدد الأيام المتبقية عليه الذي يستغله الجميع في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي موعده فلكيا وفقا للحسابات الفلكية.