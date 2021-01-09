24 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، عن أن إجمالي حركة السفن اليوم السبت بلغ 24 سفينة.وذكرت الهيئة في بيان اليوم أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات، وتتواجد على الأرصفة 7 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين، وتتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات ويتم حاليًا التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.