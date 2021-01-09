حسين زين: «أون تايم سبورت 3» إضافة قوية للفضائيات الرياضية

دشنت أمس قناة "أون تايم سبورتس 3"، لتنضم لباقة قنوات "أون تايم" الرياضية، ضمن بروتوكول تعاون بين "الهيئة الوطنية للإعلام" برئاسة حسين زين، والمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي.وقال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن انطلاق القناة الجديدة يعد إضافة قوية لمجموعه قنوات "أون تايم سبورت" وتطور لما حققته من نجاحات بكوادرها المميزة ومحتواها الرياضي المتميز، أيضا نجاحها في نقل العديد من الأحداث الرياضية والبطولات المهمة بصورة متميزة من خلال بنية أساسية قوية وفريق من المحترفين في العمل الرياضي التليفزيوني في مصر والشرق الأوسط، قدموا صورة متميزة أسعدت وأمتعت جماهير الرياضة بمختلف تنوعاتها.وتنقل مجموعة "on time sports3" بطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر يوم الأربعاء المقبل 13 يناير، ويمكن لمحبي الرياضة حول العالم من كافة البلدان متابعة البطولة من خلال شاشات التليفزيون المصرى على التردد 12303 عبر القمر الصناعي نايل سات واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500.