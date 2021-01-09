اليابان تسجل 7779 إصابة جديدة و58 حالة وفاة إثر فيروس كورونا

سجلت اليابان 7 آلاف و779 إصابة جديدة، و58 حالة وفاة إثر فيروس كورونا المستجد.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم السبت، أن العدد الكلي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في البلاد بلغ 283 ألفًا و374 حالة، فيما ارتفع إجمالي حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بكوفيد- 19 في اليابان إلى 4034 حالة.تجدر الإشارة إلى أن حكومة (طوكيو) قد أعلنت في وقت سابق، اليوم، عن تسجيل 2268 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، وذلك لليوم الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس 2000 حالة بالعاصمة.