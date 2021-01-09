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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق مركز للدروس الخصوصية بمنطقة فلل الجامعة بالزقازيق (صور)

السبت 09/يناير/2021 - 02:31 م
غلق مركز للدروس الخصوصية
غلق مركز للدروس الخصوصية
سارة الوردانى
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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بغلق مركزًا للدروس الخصوصية بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق منعًا للتجمعات وحفاظًا على صحة وسلامة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتيريات ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة حي ثاني الزقازيق حملة على مراكز الدروس الخصوصية أسفرت عن غلق وتشميع مركزًا للدروس بمنطقة فلل الجامعة، وتم تفريق الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه المخالف.

وأهاب محافظ الشرقية المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا بارتداء الكمامة الواقية واستخدام المطهرات الشخصية والابتعاد عن التجمعات وعدم التواجد في الأماكن المغلقة حرصًا علي سلامتهم لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا.

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