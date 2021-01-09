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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انتهى دورهم.. تركيا تبيع مرتزقتها في ليبيا

السبت 09/يناير/2021 - 02:53 م
المرتزقة
المرتزقة
مروة عنبر
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كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن معلومات جديدة حول المرتزقة من الفصائل الموالية لأنقرة المتبقين فى الأراضي الليبية.

وما زال الاستياء يتسيد المشهد بشكل متصاعد في الوقت الذي يواصل فيه قادة الفصائل الاحتيال على العناصر ماديا، عبر المتاجرة برواتبهم الشهرية واقتطاع قسم كبير منها، فضلا عن التأخير بتسليمهم إياها.

وتشمل قضية الاحتيال جميع المرتزقة، إلا أن المرتزقة التركمان يعاملون معاملة جيدة نسبيا مقارنة بتلك التي يعامل بها المرتزق غير التركماني من قبل القادة التركمان.

وأفادت مصادر مطلعة بأنه يتم اقتطاع 500 دولار من الراتب الشهري للمرتزق التركماني مقابل اقتطاع مبلغ مضاعف من المرتزق غير التركماني، علما بأن الراتب الشهري لكل مقاتل يبلغ نحو 2000 دولار وفقا للاتفاق مع الأتراك.

وتتركز عملية الاحتيال في معظم الفصائل، إلا أن أبرزها هي فصائل فرقة الحمزة وسليمان شاه والجبهة الشامية ولواء المعتصم ولواء السمرقند ولواء الشمال وجيش الإسلام.

ولم ترد أي معلومات حتى اللحظة حول مصير المرتزقة في ليبيا، حيث كان من المفترض أن تعود دفعة منهم إلى سوريا يوم أمس، إلا أن أحدا لم يعد، على الرغم من انتهاء دورهم الفعلي هناك في ظل التوافق الليبي الليبي.

يذكر أن تعداد المرتزقة الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، "10000" بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، كما أن تعداد قتلى المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا بلغ 496 قتيلا.

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