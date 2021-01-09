رئيس الوزراء يتفقد «معا» لسكان العشوائيات بـ1.3 مليار جنيه

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، موقف تنفيذ تجمع سكني مشروع "معًا" بحي السلام أول، بمرحلته الثانية، وتتضمن تنفيذ 102 عمارة سكنية، بواقع 3312 وحدة سكنية، وتم الانتهاء من المباني بنسبة إنجاز 100%، ليصل حجم ما يوفره المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية إلى 4416 وحدة سكنية.وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "معًا"، بإنشاء 46 عمارة سكنية، تضمنت 1104 وحدات سكنية، وتم الانتهاء منها، كما يتم تنفيذ المرحلة الثانية، حيث تم استكمال أعمال المرافق، وجار تنسيق الموقع العام للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع، للانتهاء من هذا المشروع الذي تصل تكلفته إلى نحو 1.3 مليار جنيه.كما تم استعراض موقف الشبكات في المشروع، وتمت الإشارة إلى أنه تم التنفيذ بنسبة 100% لشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وشبكة الكهرباء، وشبكة الغاز، وشبكة التليفونات.ووجه رئيس الوزراء بالإسراع في استكمال العناصر المتبقية لإتمام هذا المشروع، وشدد على سرعة إعداد خطة لتأثيث وتركيب العدادات وتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها في هذا المشروع.وعرض استشاري المشروع العناصر التي يتم استكمالها، ومنها المركز الطبي، والملاعب، ودور الحضانة، والمحال التجارية، إلى جانب تشغيل 60 ورشة تم ترفيقها وتشطيبها، كما أشار إلى التصور المقترح لإتمام تلك العناصر وإنهاء المشروع في أقرب وقت.ووجه رئيس الوزراء بتنفيذ وحدات صحية داخل عمارات المشروع لخدمة السكان المستحقين، مع إقامة ملاعب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لخدمة الشباب وأبناء القاطنين، مع استغلال وحدات سكنية في الأدوار الأرضية بالعمارات في إقامة حضانات للأطفال، واستغلال عدد من الورش المقامة كمحال لتوفير خدمات للسكان، مثل المخابز والسوبرماركت ومحال الخضر والفاكهة.وشدد رئيس الوزراء على أهمية إنهاء هذا المشروع واستقبال سكان به قريبا جدا، بما يساهم في تحقيق أهدافه في خدمة الأهالي في المناطق العشوائية.