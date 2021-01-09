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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية يتابع أعمال تنفيذ مشروعات الصرف بـ 1.4 مليار جنيه

السبت 09/يناير/2021 - 02:23 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
سارة الوردانى
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أعلن المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أعمال إنشاء 7 مشروعات صرف صحي بمركز ومدينة بلبيس بتكلفة مالية مليار و493 مليون جنيه، مؤكدًا على ضرورة مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة لسرعة الإنتهاء من تسليم تلك المشروعات طبقًا للجدول الزمني المحدد لتساهم وبشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم، وحفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أوضح أنه جاري تنفيذ 93 مشروع بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية 12 مليار و356 مليون جنيه والتي تشمل إقامة 33 محطة معالجة و194 محطة رفع بالإضافة إلى خطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات.

وأشار المهندس سامح قابيل، أنه جاري تنفيذ عدد 7 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمركز ومدينة بلبيس بتكلفة مالية مليار و493 مليون جنيه حيث شملت تلك المشروعات أعمال توسعات شبكات انحدار بلبيس بتكلفة 53 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي غيتة بتكلفة 20 مليون جنيه، وإنشاء محطة رفع صرف صحي بمنية سلمنت بتكلفة 300 مليون جنيه، وإنشاء محطتي معالجة ورفع صرف صحي بقرية اولاد سيف بتكلفة 300 مليون جنيه، وإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية الروضة بتكلفة 300 مليون جنيه، وإنشاء محطتي معالجة ورفع صرف صحي بقرية ميت جابر تعمل بطاقة 5 آلاف م3 اليوم وبتكلفة 120 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي قري العدلية وتوابعها ( العدلية - ميت حبيب - ميت حمل - الشغابنة - كفر أكياد- سندنهور - قهلة الجبل - كفر العرب) والذي يشمل إنشاء 8 محطات رفع بطاقة 20 ألف م3 اليوم وبتكلفة 400 مليون جنيه.

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