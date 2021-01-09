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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة المساكن بالسلام

السبت 09/يناير/2021 - 02:54 م
حبس المتهمين
حبس المتهمين
داليا عبد الباسط
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم السبت، حبس المتهمين بسرقة المساكن بالسلام والمرج 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين "علاء. ح"، و"جاسر. م"، و"محمد. خ" عاطلين، أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الباب، وأقروا بسرقتهم 7 شقق سكنية بمنطقتي المرج والسلام.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط 3 عاطلين، وبحوزتهم بعض الأغراض والأجهزة الكهربائية، وبسؤالهم أقروا بسرقتهم الشقق السكنية، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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