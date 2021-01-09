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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرة العمل اللبنانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

السبت 09/يناير/2021 - 02:22 م
وزيرة العمل اللبنانية
وزيرة العمل اللبنانية لميا يمين
أ ش أ
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أعلنت وزيرة العمل اللبنانية لميا يمين إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة لميا يمين - في تصريح اليوم السبت - إن نتيجة الفحص المخبري (بي سي آر) الذي أجرته، جاءت إيجابية لتكشف عن إصابتها بالفيروس، داعية جميع اللبنانيين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتقيد بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس.

وتعد وزيرة العمل خامس وزير في الحكومة اللبنانية يُصاب بفيروس "كورونا"، حيث سبق وأصيب بالفيروس وزير الأشغال والنقل ميشال نجار، ووزير الخارجية شربل وهبه، ووزيرة الشباب والرياضة اللبنانية فارتينيه أوهانيان، ووزير الاتصالات طلال حواط.

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