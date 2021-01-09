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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

القاضي يجتمع باللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين

السبت 09/يناير/2021 - 02:18 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعين مع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مدار يومين متتاليين، وذلك لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، بحضور أعضاء اللجنة.

وأوضح " القاضي " أنه تم خلال الاجتماعات مناقشة زيارة لجنة التقييم من البنك الدولي للمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء، مشيرا إلى أنه تم زيارة عدد 7 مراكز تكنولوجية وهي "حي شرق، وحي غرب، وساقلتة، وطما، وطهطا، وجهينة، والمنشاة "، بحضور ممثل عن المكتب التنسيقي بوزارة التنمية المحلية.

كما ناقش نائب المحافظ مع أعضاء اللجنة المستجدات والمشاكل التي طرأت في ملف التصالح، موجها بالمتابعة المستمرة من اللجنة لملف التصالح وتلافي أي معوقات تطرأ في هذا الملف؛ لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، كما وجه بالاستمرار في الزيارات الميدانية لجميع المراكز التكنولوجية بصورة دورية، وإعداد التقارير المفصلة تمهيدا لعرضها على السيد الوزير المحافظ.

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