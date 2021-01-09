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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإسكندرية تنهي استعداداتها لاستقبال بطولة العالم لليد (صور)

السبت 09/يناير/2021 - 06:52 م
استعدادات بطولة كأس
استعدادات بطولة كأس العالم لليد
هبه عويضه
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استعدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، لاسقبال بطولة كأس العالم لكرة اليد (رجال) فى نسختها رقم 27 خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021.

أشار بيان صادر عن مديرية شباب الإسكندرية إلى أنه في إطار الاستعدادات للبطولة، تم توفير 800 علم للدول المشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد ضمن مجموعة الإسكندرية: (روسيا، وقطر، وكرواتيا، وبيلاروسيا، وكوريا، واليابان، وسلوفينيا، وأنجولا)، لتعليقها فى شوارع الإسكندرية مرورًا بطريق الكافوري.

كما تم توفير 32 علما للدول المشاركة × 12 مجموعة بإجمالى 384 علمًا للدول المشاركة في البطولة يتم تعليقها بداية من بوابة 8 باستاد برج العرب حتى صالة كبار الزوار (VIP)، كما تعلق فى الطريق الرئيسى المؤدي للاستاد (طريق الكافورى) مرورًا باستاد برج العرب وصولًا إلى الطريق المؤدى لفندق الإقامة على طريق الإسكندرية - الساحل.

كما تم تنفيذ ممر للدخول إلى صالة الألعاب الرياضية ببرج العرب، وتعليق لافتات ترحيب مثبتة على الأرض بطول 3 كم من بوابه الدخول رقم 8 وصولًا لصالة كبار الزوار، بالتعاون مع المجتمع المدني.

كما تم التوجيه بتزيين جميع الهيئات الشبابية والرياضية بأعلام الـ 8 فرق المشاركة فى مجموعة الإسكندرية، لتزيين أسوار تلك الهيئات، كما تم وضع تميمة البطولة أمام ديوان عام المديرية.

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