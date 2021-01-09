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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تشكيل لجنة للمرور على المستشفيات العامة بالشرقية

السبت 09/يناير/2021 - 02:16 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 88 لسنة 2021، بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية القوى العاملة وعضوية كل من استشاري السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة - أخصائي السلامة والصحة المهنية بمكتب السلامة والصحة المهنية بالزقازيق – ممثلين عن مديرية الإسكان والمرافق.

وأوضح محافظ الشرقية أن اللجنة تختص بالانتقال على الطبيعة للمرور على المستشفيات العامة بنطاق المحافظة ومراجعة كفاءة عمل خزانات وشبكات الغازات (أكسجين) وذلك للتأكد من مدى توافر حدود الأمان والاشتراطات والاحتياجات اللازمة لدرء المخاطر الناتجة عن خزانات الأكسجين بالمستشفيات، وبيان عما إذا كان يوجد ثمة مخالفات من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان ماهيتها والمسئول عنها، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بمستشفى ههيا العام، وإعداد تقرير للعرض على المحافظ اليوم بشأنها، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال أسبوع من تاريخه.

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