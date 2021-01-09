مطار شرم الشيخ يحصل علي الاعتماد الصحي من «الدولي للمطارات»

احتل مطار شرم الشيخ الدولي، صدارة قائمة المطارات الـ21 المعتمدة صحيًا في قارة إفريقيا، وفق المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا، ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات "AHA"، والذي أطلقه المجلس الدولي للمطارات من أجل سفر آمن في ظل جائحة كورونا.ويوفر برنامج الاعتماد الصحي للمطارات "AHA" تقييمًا لمدى توافق تدابير المطارات الصحية مع إرشادات "ACI Aviation Business Restart and Recovery" وتوصيات فريق عمل "ICAO" لاستعادة الطيران "CART" جنبًا إلى جنب مع أفضل الممارسات المهنية لتلك المطارات.وقال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن جميع المطارات المصرية ومنذ إعادة التشغيل تلتزم بأعلى إجراءات الصحة والسلامة، وهناك تعاون وتنسيق دائم بين الشركة القابضة والشركات التابعة والإدارات المختلفة من أجل ضمان سلامة وصحة العاملين والركاب.وأضاف، أن نجاح مطار شرم الشيخ في اجتياز هذا البرنامج يثبت التزام المطار بكافة إجراءات السلامة بطريقة ثابتة وقابلة للقياس، ما يعزز الاعتراف بالتميز المهني للمطار في الحفاظ على مرافق صحية آمنة، حيث قام البرنامج بمراجعة تطهير كافة مناطق وعمليات الركاب بما في ذلك الوصول للمطار ومناطق تسجيل الوصول إلى المحطة ومناطق تسجيل الوصول والفحص الأمني​​ وبوابات الصعود إلى الطائرة والصالات، وأماكن الأغذية والمشروبات ومعدات البوابة مثل جسور الصعود إلى الطائرة والسلالم المتحركة والمصاعد ومناطق ومرافق مراقبة الحدود بالتعاون مع السلطات ومنطقة استلام الأمتعة.