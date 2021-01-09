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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

معرض «مونوجرافيا» للفنانة وفاء ياديس «أونلاين»

السبت 09/يناير/2021 - 02:16 م
فن تشكيلي
فن تشكيلي
نضال ممدوح
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تطلق الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، معرض للفن التشكيلى "أونلاين" عبر قناتها على موقع اليوتيوب، بعنوان "مونوجرافيا" وحداوية العنصر الفنى وتعدد التأثير السيكولوجي بتكنيك فن الجرافيك، وذلك فى تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء ٢٠ يناير الجارى.

يتضمن المعرض ١٦ حالة فنية سيكولوجية بناء على علوم الميتافيزيقا، التى تخصصت فيها الفنانة وفاء ياديس، وحازت بها على درجة الدكتوراة من الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف توصيل مدرسة ميتافيزيقا الفن للمتلقى المتخصص وغير المتخصص من جمهور الفن فى مصر والعالم.

ويأتى المعرض تطبيقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء، وتوافقا مع مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت - الثقافة بين إيديك" فى ظل جائحة فيروس كورونا، والتى أطلقتها الوزارة منذ العام الماضى، وقد أقامت الفنانة وفاء ياديس ٤ معارض فى العام الماضى تحت تطبيقات "أرت ثيرابى"، ويعتبر معرض مونوجرافيا استكمالا لسلسة معارضها التى من المقرر إقامتها خلال عام ٢٠٢١.

يتميز المعرض بمرحلة العنصر الواحد المتعدد اتجاهات الرؤيا له، ليكون منظور المتلقّى للوحة هو الحالة الفنية الآنية للحالة العقلية المتوافقة مع أشكال ومجموعة لون اللوحة المرسومة، ويتم بث فعاليات يوميا اعتبارا من ٢٠ يناير الجارى حتى يوم ١٢ فبراير المقبل.

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