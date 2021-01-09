وظائف وفرص عمل وزارة القوى العاملة في يناير 2021 وتشمل فرص العمل المتوفرة، 15 على مهنة مندوب مبيعات وتسويق من مختلف المؤهلات بجميع المحافظات، والسن حتى 40 سنة مع توفير تأمين صحى واجتماعى، و 933 أفراد أمن براتب يصل لـ 3 آلاف جنيه،و 23 مسئول ائتمان، و740 عامل إنتاج منهم 4 فرصة لذوي القدرات الخاصة يصل الراتب لـ 2400 جنيه، و218 عامل خياطة، و 105 عمال سنجر، و 72 عامل أورليه، 140 عامل جوكر، ويشترط أن يقرأ ويكتب براتب من 2000 إلى 3000 جنيه، و50 عامل جودة، و50 مساعد جودة، و67 بائعًا، و25 كاشير و10 كاشيرة، و150 أخصائي مبيعات، و50 مندوب توصيل طلبات، و168 عاملا وعاملة نظافة، و99 سائق درجة ثانية وثالثة، و45 منسقة تأمين، ومسئولين مشتريات خارجية، ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية، و4 فنى ميكانيكا، و 54 فنى لحام، و50 فني دوكو سيارات، و20 فنى خراطة، و20 فنى برادة، و27 فنى كهرباء، و24 فنى تشطيبات، وفنى كيماويات، وفنى نجارة، وفنى سباكة، وفنى حدادة، و فنى تشغيل محاور ري، وفنى تركيب محاور ري، وفنى تبريد وتكييف.





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وتشمل أيضا 4 مهندس كهرباء، و2 مهندس ميكانيكا، و7 صيدلي عام، ورئيس قسم أبحاث، و4 كيميائي عام حاصل على بكالوريوس علوم، و 4 محاسبين، و2 مساعد صيدلي، و4 أخصائي شئون طلبة، و2 أخصائي رعاية شباب، و2 أخصائي تصدير، ومدير مخزن، وأمين مخزن، ومدخل بيانات، و3 تمريض، و5 فني طباعة، وفني لحام أرجون وكهرباء كونترول يصل الراتب لـ 5300 جنيه، و4 مشغل ماكينات، و 2 عجان، وفران، ومراقب كاميرات، و55 ويتر، و60 مساعد ويتر، و30 كابتن، و50 مساعد شيف، و5 سكرتارية، و30 مشرف أقسام، و40 منسق ممرات، و4 أمين معمل. وتشمل أيضا 4 مهندس كهرباء، و2 مهندس ميكانيكا، و7 صيدلي عام، ورئيس قسم أبحاث، و4 كيميائي عام حاصل على بكالوريوس علوم، و 4 محاسبين، و2 مساعد صيدلي، و4 أخصائي شئون طلبة، و2 أخصائي رعاية شباب، و2 أخصائي تصدير، ومدير مخزن، وأمين مخزن، ومدخل بيانات، و3 تمريض، و5 فني طباعة، وفني لحام أرجون وكهرباء كونترول يصل الراتب لـ 5300 جنيه، و4 مشغل ماكينات، و 2 عجان، وفران، ومراقب كاميرات، و55 ويتر، و60 مساعد ويتر، و30 كابتن، و50 مساعد شيف، و5 سكرتارية، و30 مشرف أقسام، و40 منسق ممرات، و4 أمين معمل.