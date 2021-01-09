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مصر

وظائف وفرص عمل وزارة القوى العاملة في يناير 2021

السبت 09/يناير/2021 - 02:54 م
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
دعاء جابر
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يقدم لكم «الدستور» وظائف وفرص عمل وزارة القوى العاملة في يناير 2021، حيث أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توفير 3622 فرصة عمل، وذلك بنشرة وظائفها الشهرية التي يتم إعلانها عبر موقع الوزارة الإلكتروني، تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

وتتضمن الوظائف المتاحة، فرص عمل جديدة للذكور والإناث، وذوي الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وبأجور تبدأ من 1200 وتصل إلى 5300 جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم.

ويتوافر في الوظائف المتاحة بالنشرة والمتوفرة في نحو 52 شركة ومصنع بالقطاع الخاص، تأمين صحي واجتماعي للذين سيتم قبولهم بتلك الوظائف.

ويتم التقديم على الموقع الالكتروني "برنامج طالبي العمل" (من هنا) تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وظائف وفرص عمل وزارة القوى العاملة في يناير 2021

وتشمل فرص العمل المتوفرة، 15 على مهنة مندوب مبيعات وتسويق من مختلف المؤهلات بجميع المحافظات، والسن حتى 40 سنة مع توفير تأمين صحى واجتماعى، و 933 أفراد أمن براتب يصل لـ 3 آلاف جنيه،و 23 مسئول ائتمان، و740 عامل إنتاج منهم 4 فرصة لذوي القدرات الخاصة يصل الراتب لـ 2400 جنيه، و218 عامل خياطة، و 105 عمال سنجر، و 72 عامل أورليه، 140 عامل جوكر، ويشترط أن يقرأ ويكتب براتب من 2000 إلى 3000 جنيه، و50 عامل جودة، و50 مساعد جودة، و67 بائعًا، و25 كاشير و10 كاشيرة، و150 أخصائي مبيعات، و50 مندوب توصيل طلبات، و168 عاملا وعاملة نظافة، و99 سائق درجة ثانية وثالثة، و45 منسقة تأمين، ومسئولين مشتريات خارجية، ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية، و4 فنى ميكانيكا، و 54 فنى لحام، و50 فني دوكو سيارات، و20 فنى خراطة، و20 فنى برادة، و27 فنى كهرباء، و24 فنى تشطيبات، وفنى كيماويات، وفنى نجارة، وفنى سباكة، وفنى حدادة، و فنى تشغيل محاور ري، وفنى تركيب محاور ري، وفنى تبريد وتكييف.

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وتشمل أيضا 4 مهندس كهرباء، و2 مهندس ميكانيكا، و7 صيدلي عام، ورئيس قسم أبحاث، و4 كيميائي عام حاصل على بكالوريوس علوم، و 4 محاسبين، و2 مساعد صيدلي، و4 أخصائي شئون طلبة، و2 أخصائي رعاية شباب، و2 أخصائي تصدير، ومدير مخزن، وأمين مخزن، ومدخل بيانات، و3 تمريض، و5 فني طباعة، وفني لحام أرجون وكهرباء كونترول يصل الراتب لـ 5300 جنيه، و4 مشغل ماكينات، و 2 عجان، وفران، ومراقب كاميرات، و55 ويتر، و60 مساعد ويتر، و30 كابتن، و50 مساعد شيف، و5 سكرتارية، و30 مشرف أقسام، و40 منسق ممرات، و4 أمين معمل.

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